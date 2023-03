Nie udawał. Kręcąc scenę do "Mumii", mógł stracić życie

Sommers w wywiadzie zwalał winę na Frasera. Punktował, że aktor tak chciał się wykazać, że sam doprowadził się do utraty przytomności. Fraser przytakiwał. - Stephen chciał, by wyglądało to, jakby Rick naprawdę się dusił, więc technicznie to moja wina. Wykonywałem polecenia swojego reżysera, by sprzedać tę scenę - komentował.