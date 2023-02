Wstrząsająca historia warta Oscara. Aronofsky dla WP: "Pojęcia nie miałem, że ludzie tak kochali Brendana"

Niestety jak wiele osób z branży, zapomniałem o Brendanie Fraserze. Nie dostawał zleceń, nie było go praktycznie na rynku. Zobaczyłem go któregoś dnia w malutkiej drugoplanowej roli w portugalskojęzycznym filmie. A może to on mógłby zagrać? Eureka! Będę całkowicie szczery: nie znałem większości jego ról. Ludzie, którzy kojarzą "George’a prosto z drzewa", są ode mnie sporo młodsi. Pojęcia nie miałem, że ludzie go tak kochali i nie zapomnieli o nim. Teraz w Ameryce sprzedają naklejki na zderzaki z napisem: "A czy ty wiesz, że Brendan Fraser wrócił?". To jest przepiękne.