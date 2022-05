Nie zobaczą hitu z Sieklucką. Netflix z hukiem zatrzasnął drzwi

Jak informuje Presserwis, Netflix nie znajduje się w rejestrze usług zakazanych przez Roskomnadzor, co oznacza, że tylko od firmy zależy decyzja o wstrzymaniu dostępu do jej usług z rosyjskich adresów IP. Po zawieszeniu działalności rosyjscy klienci złożyli pozew przeciwko amerykańskiej firmie, żądając w sumie odszkodowania w wysokości ok. 660 tys. euro.