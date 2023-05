Nie żyje Ari Boulogne. Policjanci dokonali w jego domu makabrycznego odkrycia

- Alan Wise (menedżer Nico - przyp. red.) zabrał mnie do urzędu spadkowego, żebym mógł dziedziczyć po niej zarówno jej tantiemy, jak i jej długi. Kiedy po raz pierwszy dostałem tantiemy po matce, wydałem te pieniądze na herę - wspominał syn artystki w książce "Please Kill Me. Punkowa historia punka" autorstwa Legsa McNeila i Gillian McCain.