Nie żyje Dick Pope. Wybitny operator filmowy był doceniany w Polsce

"Z głębokim smutkiem przyjęliśmy informację o śmierci naszego przyjaciela i kolegi Dicka Pope'a. Dick był wspaniałym współpracownikiem. Był chętny do przyjmowania nowych technologii i pomysłów, jednocześnie dbając o to, by umiejętności i rzemiosło jego poprzedników nie zostały zapomniane" - napisało w oficjalnym oświadczeniu Stowarzyszenie.