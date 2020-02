Nie żyje Dyanne Thorne Maurer. Ikona kina klasy B miała 83 lata

Zmarła Dyanne Thorne, niezapomniana Elza - strażniczka SS z serii niepoprawnych politycznie filmów klasy B. Miała 83 lata.

Dyanne Thorne urodziła się w 1936 r. Aktorka stawiała pierwsze kroki na małym ekranie, pojawiając się zazwyczaj w epizodycznych rolach w serialach czy niezobowiązujących komediach. Jej debiutem był występ w "Who Was That Lady?" George’a Sidneya z 1960 r. Później zagrała w serialach "Felony Squad" i "Star Trek" oraz z w filmie "Romans z nieznajomym".