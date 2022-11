Nie żyje Irene Cara. Jej przeboje znał cały świat

Irene Cara znalazła się w obsadzie słynnego musicalu, ale miała w nim początkowo jedynie tańczyć. Jednak, gdy producent usłyszał jej głos, postanowił zmienić scenariusz i znacznie rozbudować postać Coco Hernandez. Głównie po to, aby Cara mogła zaśpiewać tytułową piosnkę "Fame" oraz inny wielki przebój z tego filmu "Out Here on My Own".