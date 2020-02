Nie żyje Kobe Bryant. "Dear Basketball" to teraz film dla ludzi o mocnych nerwach

Cztery minuty. Tyle trwa nagrodzony Oscarem film o życiu Kobe'ego Bryanta. W "Dear Basketball" żegnał się z koszykówką. Teraz ten krótki film jest dla fanów jednym z piękniejszych sposobów na pożegnanie legendy.

Kilka minut dla wytrwałych

"Dear Basketball" to list miłosny Kobe'ego do swojej największej miłości - koszykówki. Film jest ilustracją do wiersza, który napisał, żegnając się z karierą sportowca. Animacja była świetnie przyjęta przez dziennikarzy, a w 2018 r. Kobe zgarnął za nią niespodziewanie Oscara.

A dalej było tak: "Dałaś 6-letniemu chłopcu marzenie gry dla Lakers. Zawsze będę cię za to kochał. Ale nie mogę już cię tak obsesyjnie dłużej kochać. Ten sezon jest wszystkim, co jeszcze mogę ci dać. Moje serce wytrzyma kołatanie, mózg zniesie krytykę, ale moje ciało wie, że nadszedł czas powiedzieć 'do widzenia'".

Oscar? To jak sen

Keane wykorzystał "Dziewiątą symfonię" Beethovena do ścieżki dźwiękowej do animacji "Piękna i Bestia". Natomiast Kobe przyznał, że wykorzystywał rytm z symfonii do opracowywania strategii na mecze. Tak to wyjaśniał w jednym z wywiadów: "każda rozgrywka ma swoją strukturę i rytm; to jak w przypadku muzyki. Musisz rozumieć rytm, by w razie potrzeby go zmienić".