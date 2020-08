Nie żyje Reni Santoni. Gwiazda "Seinfield" i "Brudnego Harry'ego"

Świat obiegła informacja o śmierci aktora, Reniego Santoni. Miał 81 lat. Przykre wieści potwierdziła w rozmowie z "The Hollywood Reporter" jego wieloletnia przyjaciółka i producentka telewizyjna - Tracy Newman . Przyznała, że Santoni zmarł w sobotę 1 sierpnia. Przebywał w domu opieki w Los Angeles. Był schorowany, przez lata zmagał się m.in. z nowotworem.

Reni Santoni był aktorem telewizyjnym i filmowym. Swoją karierę zaczynał jednak w teatrze. Debiutował w 1962 roku sztuką "Raisin' Hell in the Son". Pierwszą rolę w filmie dostał już dwa lata później - to był film "Lombardzista", gdzie zagrał...narkomana sprzedającego radio i nie został nawet wymieniony w napisach końcowych. Ale po 1964 r. posypały się inne, znacznie ciekawsze propozycje.