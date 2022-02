Panele fotowoltaiczne kontra rodzina. Niespodziewany triumfator festiwalu w Berlinie

Dyrektorzy festiwalu w Berlinie zapowiadali konkurs główny pełen kameralnych rodzinnych historii. Złoty Niedźwiedź powędrował do jednej z takich opowieści. "Alcarràs" Carli Simon pokazuje nam ostatnie rodzinne lato, gdzie pot ciężkiej pracy miesza się z dziecięcym uśmiechem beztroskiej zabawy. My już go widzieliśmy.