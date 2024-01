Nikt się nie spodziewał. Syn marnotrawny Hollywood się nawrócił

"Shia LaBeouf, znany w branży rozrywkowej ze swojego niesamowitego talentu i pasji, rozpoczął głęboką duchową podróż, która doprowadziła go do przyjęcia nauk Kościoła katolickiego. Jego decyzja o pełnym wstąpieniu do Kościoła jest świadectwem szczerego pragnienia wzrastania w relacji z Bogiem i życia wartościami ewangelicznymi" – czytamy w oświadczeniu.