Shia LaBeouf nie chciał żyć. To go uratowało przed samobójstwem

Po niemal dwóch latach nieobecności LaBeouf przypomina o sobie za sprawą roli w dramacie biograficznym "Padre Pio". Teraz gwiazdor udzielił wywiadu katolickiej organizacji medialnej "Word on Fire". W rozmowie z biskupem Robertem Barronem aktor opowiedział nie tylko graniu Ojca Pio, ale zdobył się na osobiste wyznanie. Wyjawił, że miał myśli samobójcze. Był nawet przygotowany na to, by ze sobą skończyć.