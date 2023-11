Gwiazda serii horrorów wyrzucona z pracy. Chodzi o post o Izraelu

Firma Spyglass Media Group, która wyprodukowała ostatnie "Krzyki", opublikowała w związku z tym oświadczenie. "Stanowisko firmy Spyglass jest jednoznaczne: nie tolerujemy antysemityzmu ani podżegania do nienawiści w jakiejkolwiek formie, w tym fałszywych odniesień do ludobójstwa, czystek etnicznych, przeinaczania prawdy o Holokauście lub czegokolwiek, co rażąco przekracza granicę i przeradza się w mowę nienawiści" – czytamy w przytoczonej przez "Entertainment Weekly" odpowiedzi na aktywność Barrery.