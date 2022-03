Nominacje do Węży 2022. Małgorzata Kożuchowska zostanie okrzyknięta najgorszą aktorką?

Dwa antywyróżnienia przypadły też "Weselu" Wojciecha Smarzowskiego za plakat oraz scenę gwałtu knura w wykonaniu Jacka Belera. Zawiedziona może być też Doda, której teledysk do "Dziewczyn z Dubaju" znalazł się na niechlubnej liście nominowanych do Węży. Niespodzianką jest też pojawienie się w zestawieniu polskiego kandydata do Oscara, czyli "Śniegu już nigdy nie będzie" Małgorzaty Szumowskiej w kategorii najgorszy plakat.