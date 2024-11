Nonsens, jakich mało. Ale to jeden z najlepszych filmów, jakie ostatnio się ukazały [RECENZJA]

O filmie "Emilia Pérez" zrobiło się głośno w maju tego roku, gdy nowość od reżysera Jacquesa Audiarda podbijała Cannes. Zdobył on nagrodę jury, a trzy główne aktorki równorzędnie doceniono w kategorii "najlepsza aktorka". Nic dziwnego, bo nie jest łatwo wybrać najlepszej aktorskiej kreacji w tym pokręconym, szalonym, pulsującej muzyką i kolorami filmie, który stał się francuskim kandydatem do Oscara. "Emilia Pérez" może zgarnąć wszystko, jeśli członkowie Akademii są na to gotowi.