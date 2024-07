Nowe doniesienia o pogrzebie Jerzego Stuhra

Wiadomość o śmierci Jerzego Stuhra wstrząsnęła wszystkimi 9 lipca. Aktor przeszedł w ostatnich latach dwa zawały serca, walczył z nowotworem krtani, a w 2020 roku dotknął go udar mózgu. Jeszcze w 2023 roku trafił do szpitala, ale mimo to wrócił do pracy. Jednak kilkanaście dni temu pojawiły się doniesienia, że przedstawienia z jego udziałem trzeba było zdjąć z afisza. Stan Jerzego Stuhra się pogorszył.