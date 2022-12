Nowy hit Netfliksa. Numer jeden w Polsce. Poruszająca historia

"Wulkan: Ewakuacja z Whakaari" pojawił się na platformie w sobotę, 17 grudnia. Nie we wszystkich krajach od razu zainteresował widzów. Na przykład w Polsce przez pierwsze dwa dni nie pojawił się w czołowej dziesiątce najpopularniejszych tytułów (ale we wtorek był już numerem jeden w naszym kraju). Mimo to, w zestawianiu za miniony tydzień dokumentalna produkcja zajęła 9. pozycję. Głównie za sprawą ogromnej popularności dokumentu w Australii i Nowej Zelandii. Co zrozumiała, gdyż dramatyczne wydarzenia opowiedziane w filmie wydarzyły się na małej, niezamieszkanej nowozelandzkiej wyspie Whakaari, zwanej także Wyspą Białą.