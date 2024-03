Widzom wcale nie jest do śmiechu. Widziano ich na stadionie, w metrze

Najnowszy przebój Netfliksa zatytułowany jest "Uśmiechnij się". Nie jest to jednak sugestia skierowana do widzów, którzy podczas oglądania filmu raczej nie będą się uśmiechać. Mamy bowiem do czynienia z horrorem, w którym tajemnicza siła przejmuje kontrolę nad ludźmi i zmusza ich m.in. demonicznego uśmiechu od ucha do ucha.