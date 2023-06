Numer jeden w Polsce. Głośny, pikantny film podbija widownię Netfliksa

"Dziewczyny z Dubaju" pokazywane są na razie tylko w Polsce. Nie ulega jednak wątpliwości, że jest to tytuł, który może odnieść międzynarodowy sukces. Widzowie na świecie mieliby wówczas okazję poznać polskie produkcje trochę z lepszej strony niż do tej pory, bo film Sadowskiej to całkiem przyzwoite kino, przynajmniej w porównaniu do znanych już użytkownikom Netfliksa na świecie "365 dni".