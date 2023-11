Numer jeden w Polsce. Widzowie oszaleli na jego punkcie

Niestety, wszystko wskazuje na to, że "Duchy w Wenecji" będą ostatnim filmem z Kennethem Branaghem w roli detektywa Herculesa Poirota. Mimo bardzo dobrych recenzji, produkcja Disneya nie odniosła sukcesu w kinach. A popularność na platformie to za mało, by wytwórnia wyłożyła pieniądze na kolejną część.