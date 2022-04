Ocenzurowano "Fantastyczne zwierzęta". Wycięto wątki LGBT

Jak donosi portal "Variety", Warner Bros. ocenzurował "Fantastyczne zwierzęta: Sekrety Dumbledore'a", by film mógł mieć premierę w Chinach. Wycięto z niego sześć sekund dialogu, który nawiązywał do romantycznej przeszłości między męskimi postaciami: Dumbledore'em i Grindelwaldem. Autorka "Harry'ego Pottera" J. K. Rowling ujawniła w 2007 r., że stworzona przez nią postać Dumbledore'a jest gejem, ale do tej pory filmy z serii nie odnosiły się do tego wątku wprost. Aż do trzeciej części "Fantastycznych zwierząt".