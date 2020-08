Octopus Film Festival 2020: filmowe szaleństwo w pełnej krasie

W przypadku tego drugiego wydarzenia warto zauważyć, że jego program znacznie odstaje od innych festiwali filmowych. Octopus Film Festival to święto dla miłośników horrorów, thrillerów, kina akcji i tego z gatunku "tak zły, że aż dobry".

O wyborze najlepszej produkcji festiwalu zdecydowali widzowie. Nagroda Główna została przyznana filmowi "VHYes"w reżyserii Jacka Henry’ego Robbinsa. To zaskakujące połączenie filmu fabularnego ze strumieniem świadomości 12-latka nagrywającego na kasetach VHS swoją codzienność i fragmenty ulubionych programów telewizyjnych.

Ale to nie nagrody są w tej imprezie najważniejsze. Octopus Film Festival to przede wszystkim niepowtarzalna atmosfera w trakcie pokazów w industrialnych przestrzeniach. Dodatkową atrakcją było kino samochodowe i plenerowe np. w Harcerskiej Bazie Obozowej "Morena".

Największe emocje octopusowiczów zawsze wzbudzają seanse z lektorem na żywo. W tym roku gościem specjalnym był Piotr Cyrwus, który zmierzył się z listą dialogową "Komando" . Poradził sobie świetnie, wyśmiewając swój dawny wizerunek Rysia z "Klanu". I po raz kolejny Piotr Czeszewski improwizował dialogi do filmu z kategorii VHS Hell, czym doprowadził publiczność do salw śmiechu.

Tylko na Octopus Film Festival polscy widzowie oprócz przedpremierowych pokazów wyselekcjonowanych filmów mogą liczyć na dodatkowe atrakcje. Tym razem była to obecność kozy oraz roznegliżowanej modelki, co nawiązywało do treści wyświetlanych produkcji. Organizatorzy zapowiadają, że w przyszłości zamierzają wprowadzić więcej interaktywnych elementów.