Od pianistów po gwiazdy burleski, czyli sztuka polskiego dokumentu

To pękniecie i te emocje widać też w ostatnim z polecanych przez nas polskich dokumentów – "Nago, Głośno. Dumnie". Ta 5-odcinkowa podróż do kolorowego, fizycznego i pozbawionego uprzedzeń świata polskiego dragu i burleski to prawdziwa jazda bez trzymanki. I nie, nie dlatego, że ucieka się do taniej sensacji czy szokowania. Wręcz przeciwnie! W świecie, w którym ciało jest źródłem kompleksów, Betty Q uczy nas i pokazuje, że trzeba je kochać, chwalić się nim i dzielić jego pięknem z innymi. Burleska to tylko medium. Podobnie Twoja Stara i inne polskie drag queens, które otwarcie mówią o swoim doświadczeniu kolorowych ptaków wymykających się schematom w rzeczywistości, w której każdy z nas jest szufladkowany.