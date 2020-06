Odmrażanie kin. Otwierają się na nowo, ale niektóre jeszcze poczekają

-O planowanej dacie otwarcia poszczególnych kin będziemy informować. Do ponownego otwarcia naszych multipleksów podchodzimy ze spokojem i chcemy być do tego jak najlepiej przygotowani, ponieważ bezpieczeństwo naszych widzów i pracowników jest dla nas absolutnym priorytetem. Do wytycznych sanitarnych oczywiście będziemy się bezwzględnie stosowali - przyznaje w jednym z wywiadów Paweł Świst, prezes sieci kin Multikino.

Przypomnijmy, że kina będą musiały funkcjonować w specjalnym reżimie sanitarnym. Dostępne będzie jedynie 50 proc. miejsc. Przy wejściach do kina oraz do kinowej toalety powinny pojawić się środki do dezynfekcji rąk. Na terenie kina będzie możliwa sprzedaż artykułów spożywczych np. popcornu czy napojów - pracownicy mają sprzedawać w przyłbicach. Rząd zaleca też kinom powołanie koordynatora ds. zdrowotnych. To może być pracownik kina albo osoba specjalnie zatrudniona na to stanowisko.