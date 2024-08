Olga Bończyk mocno o rodzinie Zbigniewa Wodeckiego. "Zrobili mi tyle krzywdy"

- Myśmy się dogadywali, jakbyśmy się znali całe życie. Kropkę nad i postawił fakt, że wiele razy nam się zdarzyło, że myśmy śpiewając na jakimś koncercie, nie patrząc na siebie, tak samo oddychaliśmy, tak samo frazowaliśmy. Mieliśmy dokładnie takie samo myślenie muzyczne. On mi kiedyś powiedział: "Wiesz co, przez całe życie nie spotkałem kogoś z kim mi by się tak dobrze śpiewało i dobrze muzykowało" - wyznała w rozmowie ze Światem Gwiazd.