Olga Kalicka jest samotną matką. "Wylałam potok łez"

- Po rozstaniu z tatą Aleksia byłam samodzielną mamą, która z dumą chodziła i mówiła, jaka to jest dzielna, potrafi wszystko ogarnąć. Aż do pewnego poniedziałku, kiedy poszłam na terapię i mówiłam przed terapeutką: "bo ja jestem taką samodzielną mamą" i ona powiedziała: "stop, kim pani jest? Jeszcze raz, bo pani teraz chce mi powiedzieć, że jest w tym bardzo osamotniona, to może warto teraz powiedzieć, że jest pani samotną mamą i że to jest trudne". I wtedy wylał się potok łez - zwierzyła się w "W moim stylu".