Oliver Stone planuje jeszcze jeden film. Uchylił rąbka tajemnicy

- Jestem zaniepokojony, że to amerykańskie zaangażowanie w Ukrainie prowadzi do katastrofy. [...] Ukraina jest w zasadzie martwym państwem [...]. Jest całkowicie skorumpowanym państwem, znacznie gorszym niż wiele innych skorumpowanych państw [...]. To zagubiony pies. Wspieraliśmy ją, stworzyliśmy, sfinansowaliśmy w całości i nie sądzę, żeby to się dobrze skończyło, bo się nie wycofamy. To jest rosyjski interes, to jest na ich granicach, człowieku. Pomyśl o tym. Chcemy doprowadzić do potencjalnej III wojny światowej o Ukrainę? Nie sądzisz, że to szaleństwo? - mówił w rozmowie z dziennikarzem "Deadline".