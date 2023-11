Olivia Olson zrezygnowała z kariery filmowej jeszcze w dzieciństwie. Była prześladowana

Decydentom nic w Olivii nie pasowało. Wypominali jej rzekomo zbyt dużą wagę albo że za dobrze śpiewa. Kiedy po raz pierwszy wykonała "All I Want For Christmas Is You" na planie "To właśnie miłość", producenci wpadli w popłoch. Uznali, iż jest na tyle doskonała, że aż niewiarygodna. Musiała zaśpiewać mniej czysto.