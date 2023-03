Olivia Wilde w odważnej kreacji. Suknia do ziemi, a stanik na wierzchu

Wilde w nietuzinowej kreacji pojawiła się w The Wallis Annenberg Center for the Performing Arts (społeczne centrum sztuki w Beverly Hills) na imprezie organizowanej przez magazyn "Vanity Fair". Wydarzenie towarzyszyło oscarowej gali, na której największych zwycięzcom był film "Wszystko wszędzie na raz" (więcej szczegółów tutaj).