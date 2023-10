Oliwia Bieniuk poszła w ślady mamy. "To był mój wybór"

Oliwia Bieniuk to córka Anny Przybylskiej i Jarosława Bieniuka, która już jako mała dziewczynka pozowała z mamą do sesji. Jako nastolatka kontynuowała przygodę z modelingiem, która trwa do dziś, a na dodatek chce zostać aktorką. Poczyniła w tym kierunku pierwsze kroki i zdaje sobie sprawę, że czekają ją pewne poświęcenia.