Ona ma 52 lata, on 28. Przyłapano ich na gorącej scenie pocałunku

Apple, która jest wielką fanką Timothée'go, przekonała Paltrow do przyjęcia roli w filmie Safdiego, argumentując, że nie może przegapić okazji do pracy z Chalametem. Z kolei Jake, brat aktorki, zachęcał ją do współpracy z Safdiem. "Jestem podekscytowana powrotem do aktorstwa i chcę spróbować na nowo. Zobaczyć, jak się poczuję. Potem dam znać" – powiedziała Paltrow we wspomnianym wywiadzie.