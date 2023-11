"Opętanie". Film od 15. roku życia. Czekał na polską premierę 42 lata

- Niemal wszystko, co trafiło na ekran, wydarzyło mi się naprawdę. Zmyśleniem jest tylko szpiegowska profesja bohatera i warstwa fantastyczna. Jednak szok człowieka, który po powrocie do domu widzi koniec tego, w co naprawdę wierzył, jest wzięty moich doświadczeń. Nawet część dialogów jest przeniesiona żywcem z tego, co zapamiętałem - wyznał Żuławski w rozmowie z miesięcznikiem "Film".