Orły 2020: Nagroda użytkowników Wirtualnej Polski

Dobry wieczór dobry wieczór nagroda jedna Ilu jest zwycięstwo Zaraz się okaże w kopercie Czytelnicy Wirtualnej Polski głosowali to bardzo ważne rok dla Wirtualnej Polski poświętujemy 105 lecie Przez następne ćwierćwiecza będziemy nadal zmieniali internet i nadal będziemy wspierać Ja Oferta Owi Widzowie Canal Plus też głosowali Nagroda publiczności polskich nagród filmowych orły 2020 Przyznawana przez użytkowników Wirtualnej Polski WP Dla film Boże CIA W reżyserii Jana komasy Linia na kolację nagrodę odbiera Bardzo dziękuję Bardzo dziękuję publiczności Za te nagrodę Oczywiście nasze środowisko filmowe Krytyki krytycy dziennikarze ale to Przede wszystkim dla publiczności robimy filmy reżyser Dziękuję wam Bo To was się wsłuchuje was obserwuję Od was się uczę świata i siebie samego równie I to wy mi daje siłę żeby realizować kolejne film Dziękuję wam bardzo Dziękujemy wielkie tak