Orły 2020: Oleg Sencow pojawił się na gali po wyjściu z więzienia. "Będę kontynuował swoją walkę z wrogiem"

Oleg Sencow, ukraiński reżyser, niedawno wyszedł z więzienia po 5 latach. Był więźniem politycznym. Otrzymywał duże wsparcie m.in. od polskich filmowców, którzy domagali się uwolnienia reżysera. Ukrainiec przemówił na Orłach 2020 i dostał owacje na stojąco.

Oleg Sencow został aresztowany w maju 2014 r. na Krymie. Postanowiono mu zarzut planowania działań terrorystycznych. Wywieziono go do Moskwy, zarzucano mu też związki z Prawym Sektorem - ukraińską partią polityczną o charakterze nacjonalistycznym, która była całkowicie przeciwna bliskim relacjom z Rosją. W sierpniu 2015 r. Reżyser został skazany na 20 lat łagru. Ostatecznie został uwolniony podczas wymiany więźniów we wrześniu 2019 r.

Od momentu, kiedy go aresztowano, o jego wolność walczyły m.in. Europejska Akademia Filmowa i Amnesty International. Co roku podczas gali rozdania Orłów obecni na ceremonii apelowali o uwolnienie Sencowa z więzienia. Choć Ukrainiec jest już na wolności, wciąż ma duże wsparcie od polskiej branży filmowej. Wyrazili je na tegorocznych Orłach owacjami na stojąco przy okazji przemówienia Sencowa.

- Cały czas dostawałem takie same pocztówki. Nie mogę zrozumieć, dlaczego przysyłano mi stare pocztówki. Później się okazało, że to co roku się powtarza i za to jestem wam bardzo wdzięczny, dlatego że to zadziałało i jestem tutaj z wami - mówił ukraiński reżyser.