Występ poniżej godności. Maciej Stuhr dołączył do "zacnego" grona

Podobnego "zaszczytu" wspomniany we wstępie Maciej Stuhr raczej nie doświadczy, gdyż trudno oczekiwać, by za krytykowaną rolę w "Bad Boyu" Patryka Vegi otrzymał też nominację do polskich nagród filmowych - Orłów. Te zostaną ogłoszone w drugiej połowie kwietnia, a statuetki wręczone zostaną na początku czerwca.