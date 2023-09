Ostaszewska kończy 51 lat. Do niedawna bardzo bała się jednej rzeczy

Debiut filmowy, który zaliczyła w wieku 21 lat, miała bardzo ciekawy. Choć była to malutka rola, to jednak wciąż nie każdy może powiedzieć, że zagrał w słynnej, obsypanej Oscarami "Liście Schindlera" Stevena Spielberga (1993). Trzy lata później aktorka ukończyła krakowską Państwową Wyższą Szkołę Teatralną. Choć do PWST przyjęto ją za drugim razem, to szybko okazało się, że jest osobą o nieprzeciętnym talencie. Chwalono ją chociażby za kreację w przedstawieniu dyplomowym, jakim był przygotowany przez Krystiana Lupę "Płatonow".