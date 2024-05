Pamiętacie te słodką dziewczynkę? Dziś jest dorosła i wystąpi w najbardziej oczekiwanej produkcji Netfliksa

Inne filmy młodziutkiej Gaby to np. "Wujaszek Buck", ciepłej komedii familijnej z główną rolą Johna Candy'ego czy "Wszyscy mówią kocham" Allena. Grała do 18. roku życia i rzuciła to na jakiś czas, by wrócić, ale już do kina niezależnego. W jej filmografii są takie tytuły jak "Obvious child", "Dzika droga", "C'mon C'mon". Widzowie z pewnością zauważyli ją w kultowej serii HBO "Dziewczyny", gdzie grała siostrę Adama (tu Adam Driver).