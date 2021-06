"Pamiętam, jak wycierałem krew z prześcieradła". Aktor ujawnia historię molestowania

James Ransone to aktor znany jednym głównie z roli w hitowym serialu HBO - "The Wire", inni mogą kojarzyć go z takich filmów jak "To" (nowa wersja), a także z dwóch części horroru "Sinister". Ransone pod koniec maja opublikował porażający list zaadresowany do mężczyzny, który miał wykorzystywać go seksualnie prawie 20 lat temu. Aktor podał powody, dlaczego ujawnia sprawę dopiero teraz. Pisze, co działo się za zamkniętymi drzwiami jego pokoju.