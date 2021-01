Paparazzi przyłapali go na plaży. Nie wygląda na swój wiek, oj nie

Keanu Reeves od kilku lat przeżywa renesans swojej popularności. Z jednej strony za sprawą swoich kolejnych ról (niedawno zagrał w kontynuacji "Billa i Teda", hitu z początku swojej kariery), z drugiej dzięki popularności, jaką zdobył w sieci. Internauci pokochali go za styl bycia: skromny, zwyczajny, będący całkowitym przeciwieństwem tego, do czego przyzwyczaiło nas zepsute Hollywood. Choć jest jednym z najpopularniejszych aktorów, jeździ środkami komunikacji miejskiej, ogranicza zakupy do minimum, a zarobione pieniądze przeznacza na kolejne cele charytatywne.