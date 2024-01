Ponad rok bez nowego filmu Vegi. To już jego koniec?

Niegdyś Patryk Vega co kilka miesięcy dostarczał swojej rzeszy fanów nową produkcję. Pomimo fali krytyki i ostracyzmu w środowisku filmowym filmy takie jak "Pitbull", "Botoks" czy "Kobiety mafii" były kasowymi sukcesami. Jednak ostatni tytuł Vegi "Niewidzialna wojna" miała premierę we wrześniu 2022 r. Reżyser zapowiadał start międzynarodowej kariery, ale nadal to się nie wydarzyło. Czym zajmuje się teraz?