Patryk Vega rozkręca kolejną aferę. Znów chodzi o dzieci

Vega przyzwyczaił nas już do tego, że jego filmy bazują na szoku, przemocy, skandalach i sensacji. Próżno szukać w nich pogłębionej analizy tematu. Reżyser zazwyczaj bombarduje nas do przesady skandalicznymi scenami, nie zważając na to, co z nich wynika. Jego ostatnio film "Small World", który opowiada o dziecięcej prostytucji, okazał się niewypałem. "To zlepek żałosnych sekwencji, których jedynym zadaniem jest manipulacja emocjami widza", pisał w recenzji dla WP Kamil Dachnij. Ale w kinach film radził sobie całkiem nieźle.