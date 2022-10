Pawlikowski wraca do kina po latach. Ma Jokera w obsadzie

Co ciekawe, będzie to pierwszy od 11 lat film Pawlikowskiego, który zrealizuje w języku angielskim. Ostatni raz miało to miejsce przy okazji "Kobiety z piątej dzielnicy" z Ethanem Hawkiem. Na pewno zachęcająco wygląda obecność Phoenixa, zdobywcy Oscara za niezapomnianą rolę w filmie "Joker". Z kolei Mara, prywatnie partnerka Phoenixa, to także aktorka o nieprzeciętnych umiejętnościach. Polscy widzowie mogli ją oglądać jakiś czas temu w "Zaułku koszmarów".