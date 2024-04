Pełna magii, najnowsza animacja Disneya! Przepiękna historia celebrująca setne urodziny legendarnego studia już od 25 marca na DVD!

Życzenie to także animacja, w której nie brakuje nawiązań do historii studia również na poziomie estetycznym. Łącząc ze sobą technikę klasycznej, ręcznie malowanej animacji, z wykorzystaniem najnowszych rozwiązań CGI, film składa hołd historii, jednocześnie nie tracąc kontaktu ze współczesnością. Niesieni potężnym marzeniem bohaterowie i przepiękna muzyka, składają się na wszystko to, co stanowi serce każdej z niezapomnianych animacji Disneya, a ponadczasowe piosenki zostają z nami na długo po zakończeniu seansu. W końcu razem z Ashą możemy naprawdę uwierzyć w moc marzeń i wspólnie wyśpiewać: "życzę sobie, by lepszy był ten świat, a z nim i my".