Peter Bogdanovich dla WP. "Wypijmy za dobre filmy. Na zdrowie!"

Oczywiście w roli Samuela, czyli tego faceta, który jest właścicielem kina, sklepu i restauracji. Był taki pomysł, aby zagrał go Jimmy Stewart. To był cudowny człowiek i zapewne bez większego trudu mógłbym go namówić do występu, ale miałem wątpliwości. To nie wyglądałoby wiarygodnie: jesteśmy w małym miasteczku gdzieś w Teksasie, a tu nagle Jimmy Stewart... Nie, to by nie wypaliło.