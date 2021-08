Gary Oldman sporo przybrał na wadze. "Zależało mi na wyglądzie opuchniętego alkoholika"

Gary Oldman: Oczywiście, jeśli ktoś zna twórczość Orsona Wellesa, a w szczególności "Obywatela Kane'a", ten znajdzie w "Manku" wiele nawiązań, które Jack i David [Fincherowie - przyp. red.] sprytnie umieścili w filmie. Ale prawda jest taka, że nie każdy, kto przychodzi do kina, musi być ekspertem od historii Hollywoodu. Chodzi o to, by film okazał się interesujący także dla widzów, którzy nie orientują się, kto był kim w Fabryce Snów. Sam czasami siadam do oglądania filmu, nie mając zupełnie pojęcia, o czym on opowiada. Nie uważam, żeby taka wiedza była konieczna. To dotyczy zarówno kina rozrywkowego, w rodzaju produkcji Marvela - gdzie kwestie z gatunku "co łączy kogo z kim" to dla mnie czarna magia, ale nie przeszkadza mi to dobrze się bawić - jak i filmów ambitniejszych.