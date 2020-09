Vega nie ujawnił nagrań polityków. Grożono mu śmiercią?

Reżyser miał swój dość specyficzny sposób na wypromowanie tego filmu. Forma sprawdzała się świetnie. Vega przygotował film dokumentalny, który prezentował w sieci w krótkich odcinkach. Na każdy składały się fragmenty rozmów z prawdziwymi bohaterami afery podkarpackiej i nagrania zarejestrowane z ukrycia w klubach. Sugerowano, że to część słynnych sekstaśm. A potem "Super Express" dotarł do zeznań właścicieli klubów.

Według ustaleń "SE" występujący w dokumencie Vegi Alex i Żenia zeznali podczas śledztwa, że Vega spreparował nagrania . - Wszystkie rozmowy o tym, że ja i brat posiadamy nagrania taśm z naszych burdeli, są totalną bzdurą. Vega to kręcił na potrzeby promocji filmu - zeznał Alex.

- Mam nagrania z planu filmowego, gdzie Vega tworzy pseudokasety, pseudotaśmy. To on sam nagrywał sceny seksu z ukrytych kamer - dodał.

Zdaniem Vegi bracia zeznawali tak, bo nie mieli innego wyjścia i zostali zmanipulowani. W "Hejt Parku" Kanału Sportowego przyznał także, że niemal do dnia premiery zastanawiał się razem z pozostałymi zaangażowanymi w sprawę, czy opublikować jakiś materiał, upublicznić którąś z sekstaśm.

- Dostaliśmy sygnał, że jeżeli to się stanie, to się skończy tragicznie. W przypadku niektórych materiałów w ogóle mówiono, że to jest po prostu zgon - powiedział.