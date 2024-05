Byli małżeństwem ponad dekadę. Zamordowała go we śnie

Feralnego wieczora pod koniec maja Brynn wróciła do domu, pokłóciła się z mężem i położyła się spać. We wczesnych godzinach porannych następnego dnia wzięła pistolet i strzeliła 49-latkowi w głowę, gardło i klatkę piersiową, natychmiast go zabijając. Następnie udała się do swojego przyjaciela, Rona Douglasa i przyznała się do zabójstwa. Ten uwierzył jej dopiero po zobaczeniu ciała na miejscu zbrodni.