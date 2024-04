Był gwiazdą głupawych komedii. Dziś trudno go rozpoznać

Mike (właściwie: Michael John) Myers urodził się 25 maja w kanadyjskim mieście Scarborough. Już w wieku dziewięciu lat brał udział w reklamach firmy British Columbia Hydro Electric u boku Gildy Radner, amerykańskiej aktorki. Jego kariera rozpoczęła się jednak na dobre dopiero po ukończeniu szkoły średniej; wtedy to dołączył do najsłynniejszej grupy komików Second City w Toronto.