Piękna córka Johna Travolty skończyła 24 lata. Ojciec złożył jej wyjątkowe życzenia

W 1978 r. na planie filmu "The Experts" John Travolta poznał Kelly Preston, swoją przyszłą żonę. Po latach przyznał, że była to dla niego miłość od pierwszego wejrzenia. W tamtym czasie Preston była jednak jeszcze mężatką związaną z Kevinem Gage’m. Małżeństwo nie należało do najszczęśliwszych. Po rozwodzie aktorka próbowała swojego szczęścia z Georgem Clooneyem, a potem Charliem Sheenem.