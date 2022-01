Pierwsza dama z Sosnowca została celebrytką. O tym, co robi za pieniądze Polaków, krążyły legendy

Faktem jest, że Stanisława miała problemy z ubiorem. W tamtych czasach zawód stylisty jeszcze nie istniał. Pomagały jej krawcowe i projektanci, m.in. z Mody Polskiej. Jerzy Antkowiak tak wspominał jedną z takich sytuacji: "Pani Stanisława dostała od nas ściągawkę: co się nosi i do czego. Zaakceptowała to wszystko i zażądała jednej z naszych krawcowych, która skrupulatnie pomagała jej wprowadzić tę ściągawkę w życie: podprasowywała, co należy, wiązała kokardę tak, jak my ją wiązaliśmy, wkładała kapelusze pod odpowiednim kątem. Tak właśnie odbyła się wizyta u Giscarda d’Estaing i wszystko poszło dobrze".